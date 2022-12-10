Совет ЕС утвердил финансовый пакет помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро

Страны ЕС в субботу, 10 декабря, достигли согласия по пакету, который позволит Союзу финансово помогать Украине в течение 2023 года. Речь идет о предоставлении Украине 18 млрд евро.

Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.

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Отмечается, что предложение было принято Советом с помощью письменной процедуры. Дальше она будет подана в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.

Сумма займа Украине в 2023 году составит 18 миллиардов евро, а кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних целевых доходов. Гарантии для этих заимствований предоставит либо бюджет ЕС, либо страны-члены.

"Целью является предоставление краткосрочной финансовой помощи, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и начальной поддержки постоянного послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на пути к европейской интеграции", — говорится в сообщении.

Девятый пакет санкций ЕС против России

В Брюсселе анонсировали новый, девятый пакет санкций против РФ. Он будет содержать дополнительные положения о запрещении экспорта продукции авиационной промышленности в Россию. В частности, речь идет о двигателях беспилотников. Впрочем, послы стран-участниц на встрече в Брюсселе 10 декабря не одобрили девятый пакет санкций.

Глава иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против всего, что может помочь России производить ракеты, которыми она атакует украинскую инфраструктуру, в том числе энергетическую.

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