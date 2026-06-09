Рада кардинально снизила налог на аренду: сколько теперь будут платить владельцы

Рада приняла новые правила для владельцев недвижимости / © iStock

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Теперь украинцы, сдающие в аренду жилье или любую другую недвижимость, будут платить значительно меньше налогов со своей прибыли. Такие выгодные для обычных людей изменения предусмотрены новым законом, который во вторник, 9 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении.

О деталях этой реформы рассказала глава профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк.

Причины детенизации рынка аренды

Важно понимать, что эти налоговые послабления вводятся не отдельным документом, а в рамках принятого законопроекта №15111-д , касающегося налогообложения цифровых платформ. По словам Шуляк, именно чрезмерно высокие налоги всегда заставляли собственников недвижимости избегать заключения официальных договоров и уплаты налогов.

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К примеру, в 2024 году свой доход от аренды недвижимости добровольно задекларировали лишь девятьсот украинцев, еще около пятидесяти шести тысяч граждан сдавали недвижимость как ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

Для государства с огромным жилищным фондом такие скромные показатели являются прямым свидетельством массового избегания подписания честных договоров. Власти надеются, что существенное уменьшение финансового давления быстро исправит эту критическую ситуацию.

«Ожидается, что более низкая ставка налога вместо 23% может создать для арендодателей более простой и понятный стимул заключать договоры, декларировать доходы и работать в правовом поле», — отметила Елена Шуляк.

Новые ставки и результаты голосования

Вместе с обязательным военным сбором общая финансовая нагрузка теперь составит всего 10%, а владельцы квартир будут самостоятельно подавать годовую декларацию.

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«В Украине сейчас идет масштабная жилищная реформа, но инструмент социальной аренды мы не сможем запустить без детенизации рынка», — подчеркнула Елена Шуляк.

Законопроект поддержал 241 народный депутат из 450. Голосов большинства политических сил хватило для успешного принятия этого стратегически важного документа. В то же время, стоит заметить, что во время голосования фракции «Европейская солидарность» и «Батькивщина» не поддержали этот законопроект и не отдали за него ни одного голоса.

Напомним, вместе с приятным снижением налогов владельцев недвижимости ждут и большие штрафы за аренду «в черную» . Таким образом власти хотят вывести рынок аренды из тени.

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