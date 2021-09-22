Совет по развитию малого предпринимательства рассмотрел законопроект о введении кассовых аппаратов

Комитет планирует создать рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в сфере упрощенной системы налогообложения.

22 сентября в Офисе президента состоялось шестое заседание Совета по вопросам содействия развития малого предпринимательства, на котором был рассмотрен законопроект о порядке ведения учета и применения регистраторов расчетных операций.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского.

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Члены Совета поддержали заложенные в законопроекты новации по автоматизированному формированию электронных налоговых деклараций предпринимателей, ведущих учет с использованием регистраторов расчетных операций, а также по борьбе с уклонениями от налогообложения.

В то же время в некоторых вопросах мнения участников заседания разделились, в частности относительно объема дохода, при условии непревышения которого плательщики единого налога II и III групп освобождаются от обязанности применять регистраторы расчетных операций, и правил ведения учета товарных запасов. Отметили важность в максимально короткие сроки сформировать компромиссные положения, которые получили бы поддержку нардепов.

Напомним:

Рада проведет внеочередное заседание 23 сентября. Согласно документу, нардепы рассмотрят вопрос о внесении изменений в законодательные акты об отмене норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

внесении изменений в законодательные акты об отмене норм, предусматривающих Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что во время внеочередного заседания обсудят, скорее всего, отмену РРО для ФЛП.

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