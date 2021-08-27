Советник по приватизации ОГХК прокомментировал перенос даты аукциона: ожидаем роста цены и повышения конкуренции

Перенос даты аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" является оправданным шагом. Несмотря на риски, к аукциону сможет подготовиться большее количество участников, что позволит повысить финальную приватизационную стоимость объекта, а также привлечь стратегического инвестора для модернизации предприятия.

Об этом заявил Виталий Струков, управляющий партнер BDO Corporate Finance, которая является советником по приватизации ОГХК, в комментарии для "Экономической правды".

"Сложилась очень благоприятная ситуация для успешной приватизации ОГХК на глобальном рынке и всеми подготовительными шагами уже разогретый интерес. Дополнительное время на подготовку гарантирует, что в торгах будет конкурировать больше компаний, следовательно государство получит максимум средств в бюджет, а предприятие — надежного инвестора", — отмечает Струков.

По информации BDO Corporate Finance, 19 компаний подписали с Фондом государственного имущества Украины договор о неразглашении, чтобы получить доступ ко всей необходимой информации об объекте, а также для проведения собственных процедур due diligence. Больше половины из этих компаний активно осуществляла визиты на производственные активы ОГХК.

Основной причиной незначительного количества поданных заявок советник считает недостаточное время для подготовки международных инвесторов, поскольку процедура кропотливая и занимает много времени.

"От ряда инвесторов мы получали сообщения, отведенных законом 2 месяцев перед аукционом недостаточно для анализа всей информации о предприятии, проведение дью дилидженс, собственной оценки и формирования цены на аукцион и принятия финального решения. Некоторые инвесторы сообщили, что времени мало, но до последнего дня пытались успеть и не успели", — отметил Струков.

Напомним, аукцион по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" станет первым в кампании "Большой приватизации", организованной Фондом государственного имущества Украины. Стартовая цена АО "ОГХК" составляет 3,7 млрд гривен.

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