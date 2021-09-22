Советник председателя ОП Подоляк связал покушение на Шефира с борьбой власти против олигархов

Советник председателя ОП Подоляк связал покушение на Шефира с борьбой власти против олигархов

На Банковой считают нападение на автомобиль Шефира "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды".

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира стреляли неизвестные 22 сентября у Лесников Киевской области. Водитель авто ранен.

Об этом сообщают в МВД. В комментарии LIGA.net советник председателя ОП Подоляк заявил, что связывает покушение на Сергея Шефира с противодействием политике президента по борьбе с олигархами.

Также читайте Стало известно, в каком состоянии находятся Шефир и его водитель после обстрела машины

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира попало более 10 пуль. Сейчас полиция ищет лиц, которые обстреляли авто Шефира, продолжается полицейская спецоперация.

По словам спикера, политика Зеленского направлена на "существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы", а также "на уничтожение политико-финансовых группировок, которые откровенно работают на наших внешних оппонентов".

Подоляк считает, что сейчас "состоялось ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию".

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по факту покушения на Сергея Шефира возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Напомним, вызовом всей правоохранительной системе назвала нападение на авто Сергей Шефира генпрокурор Венедиктова. Она сейчас находится на месте обстрела вместе со следователями.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку