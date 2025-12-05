Советская «уравниловка» грузовых тарифов ведет Укрзализныцю к убыткам – эксперт

Реклама

Об этом написал президент ОП Александр Каленков.

В настоящее время Укрзализныця применяет единый средний тариф, не учитывающий реальную себестоимость различных типов перевозок. Маршрутные отправки массовых грузов (руда, уголь) движутся прямыми поездами без дополнительных операций и используют лишь немногие станции. Зато зерновые перевозки задействуют многие станции, включая малодеятельные и убыточные, требующие работы маневровых локомотивов и сортировочных станций. Но, несмотря на поразительную разницу в затратах, тариф для обеих моделей одинаков, отметил Каленков.

«Давайте сравним. Для перевозки руды используются 18 станций, а для зерна - более 400, и многие из них малодеятельны, то есть убыточны. Рудные грузы не используют ни одной малодействующей станции и ведущих к ним путей, ни одной сортировочной станции, ни одного маневрового локомотива. Цена вопроса огромна: 63% путей Укрзализныци убыточны, и они генерируют убыток более чем в 16 миллиардов гривен. Но сейчас УЗ делает вид, что себестоимость перевозки одинакова и для грузов, перевозимых маршрутами, и для отправляющих по одному вагону и задействующих огромную часть малодеятельно-убыточной инфраструктуры», - подчеркнул эксперт.

Реклама

Поэтому, по его словам, УЗ вынуждена содержать избыточную инфраструктуру, убыточную для отдельных видов грузов, переводя расходы на прибыльные сегменты. Это создает двойную нагрузку: промышленность оплачивает и собственные перевозки, и фактически субсидирует аграрные и другие поваговые отправки.

Такое выравнивание тарифов разрушает справедливую экономическую логику и ставит под угрозу экспорт, поэтому вместо советской системы нужно переходить на европейскую модель: она предполагает, что рассчитывается базовая себестоимость каждой логистической модели, а дальше применяются корректирующие коэффициенты. Тогда тариф для разных видов отправок будет отличаться, и кое-где – в разы, ведь их себестоимость и логистические требования отличаются, подчеркнул Каленков.