Советский стаж: засчитают ли его для выхода на пенсию и почему возникают отказы

Советский стаж засчитывается в страховой стаж в Украине и может повлиять на право на пенсию и ее размер.

Советский стаж засчитывается автоматически, если в трудовой книжке есть правильные записи

В 2026 году вопрос зачисления советского трудового стажа снова стал критическим для многих украинцев, приближающихся к пенсионному возрасту.

Несмотря на распространенные опасения, Пенсионный фонд подтверждает: стаж, приобретенный до 1991 года, учитывается в случае назначения пенсии. Однако количество отказов в зачислении этого периода растет — и причина в большинстве случаев в отсутствии или некорректности документов.

К учету принимаются периоды работы до 1992 года на территории бывших советских республик, независимо от региона. В определенных случаях такие годы могут быть признаны льготными, что позволяет раньше выйти на пенсию или получить более выгодные условия начисления.

В то же время, существуют и ограничения. Не все периоды автоматически включаются в стаж:

  • отдельные форматы занятости или командировки могут не учитываться, если они не отвечали установленным требованиям учета.

Ключевым условием является отсутствие дублирования выплат: если за тот же период лицо не получает пенсию из другого государства, советский стаж может быть засчитан в полном объеме.

В апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под эту категорию подпадает примерно 650 тысяч человек — это каждый работающий четвертый пенсионер. Тем, кто вышел на пенсию позже, следующего автоматического пересчета придется ждать до апреля 2027 года.

