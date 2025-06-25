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- Деньги
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Советы аналитиков: что делать с деньгами, когда живем в условиях войны и инфляции, а доллар и евро скачут? Актуально
Что делать с деньгами, когда идет война, гривня обесценивается, а курс доллара и евро скачет так, что трудно уследить за показателями? Над таким вопросом сейчас задумывается каждый, кто имеет хотя бы небольшой запас на черный день или только начал его формировать. Украинцы пытаются сохранить сбережения, но не знают, куда лучше их деть: под матрас, на банковский счет, в какую-то валюту либо, возможно, в криптокошелек.
Аналитики КИТ Group, одного из ведущих операторов рынка обмена валют, дают совет в своем профессиональном блоге: главная стратегия в условиях турбулентности – не искать идеальный актив, а мыслить стратегически. Речь идет о диверсификации, то есть разложении денежных средств в разные «корзины», каждая из которых способна по-своему реагировать на кризисы, инфляцию и валютные качели.
«Оптимальная стратегия для сохранения капитала сегодня – это диверсифицированный портфель. Речь идет о комбинации нескольких активов с разными характеристиками риска и доходности. Такой подход особенно важен на фоне нестабильных валютных курсов, инфляционных вызовов и общеэкономической неопределенности как в Украине, так и мире», — отмечают эксперты.
На долгосрочную перспективу – более 5 лет – аналитики КИТ Group советуют сделать ставку на банковские металлы. Они могут составлять до 50–60% портфеля. «Их традиционно считают так называемым защитным активом, сохраняющим свою стоимость в сложные времена», – объясняют эксперты в публикации. До 20% портфеля можно направить в криптоактивы – несмотря на волатильность, на длинном горизонте они демонстрируют рост. Остальное – это свободно конвертируемые валюты: доллар США, евро, британский фунт.
«Если речь идет о среднесрочных целях (например, накоплении на недвижимость или авто), стоит обратить внимание на стабильные валюты и даже стейблкоины, привязанные к ним», — советуют аналитики. По их мнению, такой набор дает лучший баланс ликвидности и надежности.
Гривню, по словам экспертов, в любом из накопительно-сберегательных сценариев следует рассматривать исключительно как расчетную единицу для повседневных нужд. «Даже в горизонте полгода или год гривня теряет заметную часть своей покупательной способности», — констатируют в КИТ Group.
Особое внимание специалисты обращают на способ хранения сбережений. Идея держать все дома наличными, хотя и кажется простой, на самом деле является чрезвычайно рискованной. «Во-первых, вопрос безопасности: риск «прилета», пожара, кражи или любая бытовая проблема могут перечеркнуть годы усилий, затраченных на накопление. Во-вторых, наличка дома — это «мертвые» деньги, которые не приносят доход, но все равно нуждаются в заботе о защите и бдительности», — говорится в блоге.
Вместо этого рекомендуют банковские счета с возможностью снятия денежных средств в любой момент, банковские хранилища либо даже цифровые кошельки со стейблкоинами.
«Предложенный набор рекомендаций касается подавляющего большинства людей, не имеющих опыта активных инвестиций и управления ими, или тех, кто не хочет заниматься активным управлением своим портфелем сбережений и уделять ему много времени», — уточняют аналитики КИТ Group.
Для тех же, кто имеет опыт активного управления сбережениями и готов уделять этому достаточно времени, есть дополнительные варианты. Интересными инструментами могут быть ценные бумаги иностранных компаний – в отличие от денег акции обладают способностью восстанавливать свою стоимость. А также большая доля криптоактивов: квалифицированное управление таким портфелем, несмотря на турбулентность на крипторынках, поможет не просто сохранить накопления, а получить от них дополнительные доходы в средне- и долгосрочной перспективе.