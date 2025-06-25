Советы аналитиков: что делать с деньгами, когда живем в условиях войны и инфляции, а доллар и евро скачут?

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Аналитики КИТ Group, одного из ведущих операторов рынка обмена валют, дают совет в своем профессиональном блоге: главная стратегия в условиях турбулентности – не искать идеальный актив, а мыслить стратегически. Речь идет о диверсификации, то есть разложении денежных средств в разные «корзины», каждая из которых способна по-своему реагировать на кризисы, инфляцию и валютные качели.

«Оптимальная стратегия для сохранения капитала сегодня – это диверсифицированный портфель. Речь идет о комбинации нескольких активов с разными характеристиками риска и доходности. Такой подход особенно важен на фоне нестабильных валютных курсов, инфляционных вызовов и общеэкономической неопределенности как в Украине, так и мире», — отмечают эксперты.

На долгосрочную перспективу – более 5 лет – аналитики КИТ Group советуют сделать ставку на банковские металлы. Они могут составлять до 50–60% портфеля. «Их традиционно считают так называемым защитным активом, сохраняющим свою стоимость в сложные времена», – объясняют эксперты в публикации. До 20% портфеля можно направить в криптоактивы – несмотря на волатильность, на длинном горизонте они демонстрируют рост. Остальное – это свободно конвертируемые валюты: доллар США, евро, британский фунт.

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«Если речь идет о среднесрочных целях (например, накоплении на недвижимость или авто), стоит обратить внимание на стабильные валюты и даже стейблкоины, привязанные к ним», — советуют аналитики. По их мнению, такой набор дает лучший баланс ликвидности и надежности.

Гривню, по словам экспертов, в любом из накопительно-сберегательных сценариев следует рассматривать исключительно как расчетную единицу для повседневных нужд. «Даже в горизонте полгода или год гривня теряет заметную часть своей покупательной способности», — констатируют в КИТ Group.

Особое внимание специалисты обращают на способ хранения сбережений. Идея держать все дома наличными, хотя и кажется простой, на самом деле является чрезвычайно рискованной. «Во-первых, вопрос безопасности: риск «прилета», пожара, кражи или любая бытовая проблема могут перечеркнуть годы усилий, затраченных на накопление. Во-вторых, наличка дома — это «мертвые» деньги, которые не приносят доход, но все равно нуждаются в заботе о защите и бдительности», — говорится в блоге.

Вместо этого рекомендуют банковские счета с возможностью снятия денежных средств в любой момент, банковские хранилища либо даже цифровые кошельки со стейблкоинами.

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«Предложенный набор рекомендаций касается подавляющего большинства людей, не имеющих опыта активных инвестиций и управления ими, или тех, кто не хочет заниматься активным управлением своим портфелем сбережений и уделять ему много времени», — уточняют аналитики КИТ Group.

Для тех же, кто имеет опыт активного управления сбережениями и готов уделять этому достаточно времени, есть дополнительные варианты. Интересными инструментами могут быть ценные бумаги иностранных компаний – в отличие от денег акции обладают способностью восстанавливать свою стоимость. А также большая доля криптоактивов: квалифицированное управление таким портфелем, несмотря на турбулентность на крипторынках, поможет не просто сохранить накопления, а получить от них дополнительные доходы в средне- и долгосрочной перспективе.