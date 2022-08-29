"Спад начался": аналитики рассказали, как России удается избегать экономического коллапса

Спустя шесть месяцев после вторжения РФ в Украину ее зависимая от нефти экономика находится в глубокой рецессии, но оказалась значительно более устойчивой, чем ожидалось.

Российская экономика начала приходить в упадок, и ей, вероятно, грозит длительный период стагнации в результате западных санкций.

Об этом пишет CNN со ссылкой на аналитиков.

Уход западного бизнеса и мощные санкции Запада, которые вводятся за варварские действия России в Украине, отражаются на жизненно важном энергетическом экспорте России и ее финансовой системе. Но санкции, хоть и имеют влияние, но не такое, как многие ожидали.

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Андрей Нечаев, который в начале 1990-х являлся министром экономики России, частично приписывает это центральному банку.

Как отмечается, рубль действительно упал до рекордно низкого уровня к доллару США после вторжения России, когда Запад заморозил около половины российских валютных резервов в размере 600 миллиардов долларов. Но с тех пор он восстановился до сильнейшего уровня по отношению к доллару США с 2018 года.

"Это в значительной степени результат агрессивного контроля за движением капитала и повышения ставок еще весной, большинство из которых сейчас отменены. Процентные ставки сейчас ниже, чем до войны, и центральный банк говорит, что инфляция, достигшая пика почти в 18% в апреле, замедляется" и составит от 12% до 15% в течение всего года", — говорится в сообщении.

Центральный банк также просмотрел свой прогноз ВВП на год и теперь ожидает, что он сократится на 4-6%. В апреле прогнозировали сокращение на 8–10%. Международный валютный фонд также прогнозирует сокращение на 6%.

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Издание объясняет, что помогло россиянам то, что у Кремля было восемь лет на подготовку, стимулированный санкциями, которые Запад ввел после того, как Москва аннексировала Крым в 2014 году.

"Выход Mastercard, Visa почти не повлиял на внутренние платежи, потому что центральный банк имел свою альтернативную систему платежей. Россия создала кредитную карту "Мир" и собственную систему обработки транзакций в 2017 году. С 2014 года многие западные бренды в России подверглись давлению правительства и локализовали некоторые или все свои цепочки поставок.Итак , когда эти компании ушли, российским покупателям было относительно легко купить их и продолжить работать, просто изменив обертку и упаковку ", — говорится в сообщении.

Долгосрочная стабильность России зависит от ее энергетического сектора, который все еще является величайшим источником государственных доходов. Международное энергетическое агентство утверждает, что доходы России от продажи нефти и газа в Европу удвоились с марта по июль этого года по сравнению со средним показателем за последние годы. И это, несмотря на уменьшение объемов. Данные МЭА показывают, что поставки газа в Европу упали примерно на 75% за последние 12 месяцев.

Самое глубокое влияние на долгосрочные экономические перспективы России могут оказать именно технологические санкции. В июне министр торговли США Джина Раймондо заявила, что мировой экспорт полупроводников в Россию упал на 90% с начала войны. Это разрушает производство всего, начиная от автомобилей и заканчивая компьютерами. Эксперты прогнозируют, что это еще больше оттолкнет РФ в глобальной технологической гонке.

Глобальная инфляция влияет и на рядовых россиян, уже страдающих от кризиса стоимости жизни.

"Сейчас начался экономический спад. По уровню жизни, если измерять его реальными доходами, мы ушли примерно на 10 лет назад", – говорит бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Напомним, российский политолог объяснил, на каких условиях Путин готов остановиться.

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