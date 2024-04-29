"Спасательный круг" для Украины: как надолго хватит новой помощи от США — Reuters

На прошлой неделе Украина получила от Соединенных Штатов жизненно важный 61 миллиард долларов помощи. Но Киеву все еще нужен среднесрочный план финансирования, чтобы противостоять давлению России.

О том, надолго ли Украине хватит помощи от США, пишет Reuters.

Новый пакет помощи

В сочетании с обязательствами других стран последний пакет американских мер, который, в частности, открывает новую вкладку для Украины с оружием и будет обучать его войска, должен действовать в Киеве примерно до конца следующего года. Но Украина может снова остаться без оружия в конце 2025 года. Даже если действующий президент Джо Байден будет переизбран в ноябре этого года, ему будет трудно получить больше денег от Конгресса.

Издание пишет и о том, что расчеты российского президента Владимира Путина тоже могут измениться. В то же время, Украина, вероятно, не сможет отвоевать большую территорию, потому что это означало бы атаковать крепко защищенные позиции России в то время, когда Украине трудно мобилизовать новых солдат.

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"Украина напрягает свои силы, чтобы удержать позицию против России, чья экономика в 11 раз превышала ее собственную в прошлом году. Несмотря на то, что она потратила 65 миллиардов долларов на войну, в 2023 году она открывает новую вкладку на оборону – удивительные 37% ее экономического результата – 109 миллиардов долларов", – об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Надолго ли Украине хватит оружия США

В прошлом году США и Европа выделили Киеву 88 миллиардов евро помощи, из которых 47 миллиардов евро – это военная поддержка, а остальные – финансовая и гуманитарная помощь, подсчитал Кильский институт мировой экономики.

Сколько Киеву нужно в будущем, зависит от того, какую войну он ведет. Оборонительная кампания стоила бы дешевле, чем попытка изгнать Россию из больших кусков земли. Но учитывая, что Кремль наращивает собственные военные расходы, Украине в будущем, вероятно, ежегодно понадобится по крайней мере столько же, сколько 88 миллиардов евро, выделенных ее союзниками в 2023 году.

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По данным Кильского института, по состоянию на конец февраля союзники Украины – преимущественно Европейский Союз – обязались, но еще не выделили 103 миллиарда евро. И теперь у Киева, вероятно, будет достаточно помощи, которой хватило бы до конца 2025 года.

Мобилизация активов РФ

Основной способ получить гораздо больше денег в Украину – это мобилизация российских активов, западные страны заморозили в начале войны, стоимостью около 320 миллиардов долларов. Идеи включают конфискацию активов, использование их для поддержки займа, которую западные страны предоставит Украине, или передачу Киеву генерируемых ими процентов.

Хотя это поможет, это не изменит ситуацию, поскольку будет финансировать Украину менее полугода. Но получить Киеву 320 миллиардов долларов – это другое предложение. Это финансировало бы войну, по крайней мере, до конца 2028 года. Хотя у Байдена сейчас есть полномочия конфисковать российские средства, лишь около 5 миллиардов долларов из активов находятся в Соединенных Штатах. Основная часть находится в странах Европейского Союза, имеющих законные сомнения в их конфискации.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 26 апреля выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд. долларов.

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