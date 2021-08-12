Специалисты назвали самую дорогую и наиболее популярную ягоду нынешнего сезона

Цены на ягоды в Украине стабильно высокие.

В Украине летом 2021года самой дорогой традиционно является голубика. Но несмотря на это, очень большим спросом пользуется и малина.

Об этом пишет AgroPortal.ua со ссылкой на специалистов.

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"В этом году, как и в прошлом, цена на малину высока. Это обычный рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет: сначала ягода очень дорога, а затем — дешевая", — рассказал AgroPortal.ua бизнес-партнер ООО "Диканьские ягоды "Сергей Стеценко.

Кроме того, он объясняет, что когда цена низкая, у производителей уменьшается спрос на выращивание малины, а потом, когда ягоды становится на рынке мало, цена снова идет вверх, и все снова начинают ее сажать. И так, по его словам, по кругу.

Также он добавляет, что его компания экспортирует органическую малину преимущественно на европейские рынки. В прошлом году предприятие реализовывало ягоду высшего качества по 3,20-3,50 евро/кг. В этом году ожидают за 1 кг больше 4 евро.

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"На одном поле малина польского сорта Полка, а на другом — сорта Джоан Джей. Оба сорта ремонтантные. Джоан Джей лучше себя показывает, Полка — старый сорт, поэтому нужно от него отказываться", — рассуждает Сергей Стеценко.

Напомним, в продаже на украинском рынке уже появились первые партии малины из южных областей. Но в прошлом году малина была значительно дешевле — в 1,6 раза. Какие цены сегодня.

Как сообщалось, первые абрикосы и сливы уже появляются на прилавках в Украине. Сейчас продают импортные фрукты, потому что украинские еще созревают. А из-за нынешних обильных дождей их урожай будет меньше, чем ожидали фермеры.

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Сезон малины начался: сколько стоят ягоды и как полезнее их есть

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