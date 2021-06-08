Специалисты по продажам, IT и маркетологи: кого работодатели больше всего искали в мае

Наиболее востребованными в мае 2021 года были специалисты по продажам.

Несмотря на то, что май оказался одним из самых коротких по количеству рабочих дней месяцем, украинские работодатели не прекращали поиск персонала.

Наиболее востребованными в мае 2021 года были специалисты по продажам — это 17,8% всех вакансий на кадровом портале grc.ua.

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На втором месте оказались специалисты по IT/Интернет/Телеком — 12,7%. Третью строчку самых популярных среди работодателей кандидатов занимают медики — 10% вакансий.

Отмечается, что 6,3% вакансий были открыты для студентов и молодых специалистив. В прошлом году в мае таких вакансий было всего 4,5%. Специалисты объясняют это тем, что благодаря карантину у них появилась возможность сочетать дистанционное обучении с работой. Кроме того, роботодатели стали более лояльными к соискателям категории "Начало карьеры/Студенты".

На пятом месте среди наиболее востребованных специалистов оказались маркетологи, рекламисты и пиарщики — это 5,9% вакансий.

В мае меньше открытых вакансий было в таких профессиональных сферах: "Спортивные клубы/фитнес/салоны красоты (0,5%)," Установка и сервис "(0,4%)," Добыча сырья "(0,2%)," Страхование ( 0,2%) и для специалистов, мечтающих работать на государственной службе или в общественных организациях (0,1%)

Прошлый месяц приостановил негативную тенденцию уменьшения средней предлагаемой заработной платы в Украине. По данным аналитики grc.ua, в конце апреля средняя предлагаемая компенсация составляла 17 065 грн в месяц, а в мае — 17 038 грн.

Наибольшее падение показала сфера консультирования: -37% по сравнению с апрелем. Пострадали специалисты из автомобильного бизнеса: предлагаемая заработная плата в мае уменьшилась на 4 тыс. грн. Менеджеры по управлению персоналом: -17% и юристы -17%. Работодатели уменьшили предлагаемые оклады для страхователей -14% в мае, п специалистов из сферы "Маркетинг, реклама, PR" -10%, а менеджеров по закупкам (-11%).

Большинство профессиональных сфер в Украине сумели сохранить уровень предлагаемых заработных плат. Некоторые отрасли показали существенный рост финансовой компенсации. В частности, на 66% выросла средняя предлагаемая заработная плата в категории "Государственная служба, общественные организации": от с 16 тыс. грн до 26.6 тыс. грн. На треть увеличился предлагаемый оклад для поисковиков категории "Наука и образование". Впрочем, отмечается, что тенденция касается только сотрудников частных учебных заведений, данных в отношении работников государственных учреждений образования, аналитика grc.ua нет.

Как сообщалось, в украинском рынке труда присутствие мужчин и женщин почти одинакова, но женщины рассчитывают на существенно меньшую зарплату.

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