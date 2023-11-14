Специалисты прогнозируют снижение цен на популярные продукты: что подешевеет

Специалисты рассказали, что будет с ценами на продукты.

В мире 2024 ожидают некоторое облегчение продовольственной инфляции. В частности, стоимость таких продуктов питания, как сахар, кофе, кукуруза и соевые бобы, снизятся, поскольку поставки корректируются в ответ на трехлетний рост цен.

Об этом говорится в прогнозе Rabobank, пишет Reuters.

Специализированный банк продовольствия и агробизнеса проинформировал, что потребители все еще сталкиваются с экономическими проблемами, в частности высокой общей инфляцией и процентными ставками.

Не все цены на основные продукты питания снизятся. Rabobank ожидает, что пшеница зафиксирует пятый подряд дефицит из-за неблагоприятных погодных условий и потенциальных ограничений на российский экспорт.

"Это не будет простым плаванием, но более положительные перспективы для большинства сырьевых товаров должны в большинстве стран привести к падению цен на продукты питания", – сказал олова отдела сельскохозяйственных товаров Карлос Мера.

В 2024-2025 годах на рынке кофе будет зафиксирован профицит в размере 6,8 млн мешков благодаря улучшению производства в Бразилии и Колумбии, в то время как сахар упадет в цене благодаря улучшению условий в Таиланде.

Также ожидается, что Бразилия произведет рекордный урожай сои в 163 млн. тонн.

Относительно пшеницы, однако, производство в Аргентине и Австралии, скорее всего, будет отставать от рынка в ближайшие несколько месяцев, тогда как война России против Украины все еще приводит к сокращению экспортного профицита 2024 года.

Напомним, в Украине подорожают овощи и фрукты, стоимость будет повышаться и в новом, 2024 году.

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