Спекулянты использовали "мини-панику" на рынке валют из-за заявления министра финансов – экономист

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса рассказал, что спекулянты использовали "мини-панику" на рынке валют из-за заявления министра финансов – Нацбанку пришлось продавать гораздо больше резервов в течение нескольких недель.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он также отметил, что курс гривны официальный стабилен уже год и плюс-минус стабилен так же в "серых" и "черных" обменниках.

"Там почти не менялся на наличном рынке, как колебалось, так и колеблется. Последнее колебание, когда гривна в обменниках дошла до 38,6-38,7, связано с заявлением министра финансов Сергея Марченко, который подчеркнул, что очень хочет, чтобы гривна девалировала до уровня по крайней мере 41. В результате спекулянты использовали этот тезис для того, чтобы разогнать такую "мини-панику" на рынке. Нацбанку пришлось продавать гораздо больше резервов в течение нескольких недель для того, чтобы это унять", — пояснил Фурса.

Напомним, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в октябре.

Читайте также: