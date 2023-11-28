Спикер палаты представителей Джонсон ответил, когда США могут утвердить новую помощь Украине

Джонсон говорит, что настроен оптимистично по военной поддержке Украины и Израиля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в понедельник, 27 ноября, что уверен в том, что Конгресс сможет одобрить помощь Израилю и Украине к началу праздников, в частности Нового года.

Об этом пишет axios.com.

По словам Джонсона, Израиль является главным приоритетом Соединенных Штатов.

"И поддержка нашего союзника чрезвычайно важна", — сказал недавно избранный спикер, отвечая на вопрос о пакете помощи во время мероприятия во Флориде в понедельник.

Впрочем, по его словам, Украина тоже находится в приоритете.

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"То, что мы сказали, состоит в том, что если Украине нужна дополнительная помощь., какое большинство членов Конгресса считают важным, мы также должны работать над изменением нашей собственной пограничной политики", — добавил он.

Джонсон также заявил, что его коллеги в Сенате "признают", что иностранная помощь и финансирование безопасности границы США "нужно двигаться вместе, потому что мы обязаны этому американскому народу".

Следовательно, пакет дополнительного финансирования должен быть готов "в ближайшие дни".

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"У нас есть ощущение неотложности по этому поводу, и для этого тоже есть крайние сроки. Поэтому я уверен и оптимистично настроен, что мы сможем это сделать", — сказал он.

Напомним, ТСН.ua подробно освещает происходящее в Америке, которая является основным военным и финансовым донором Украины в войне против России. И политический кризис в Конгрессе США, впервые в истории приведший к отставке спикера Палаты представителей Кевина Маккарти из-за шантажа небольшой группы трампистов в рядах Республиканской партии, играет против нас.

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