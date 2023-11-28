Спикер палаты представителей Джонсон ответил, когда США могут утвердить новую помощь Украине

Джонсон говорит, что настроен оптимистично по военной поддержке Украины и Израиля.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в понедельник, 27 ноября, что уверен в том, что Конгресс сможет одобрить помощь Израилю и Украине к началу праздников, в частности Нового года.
Об этом пишет axios.com.
По словам Джонсона, Израиль является главным приоритетом Соединенных Штатов.
"И поддержка нашего союзника чрезвычайно важна", — сказал недавно избранный спикер, отвечая на вопрос о пакете помощи во время мероприятия во Флориде в понедельник.
Впрочем, по его словам, Украина тоже находится в приоритете.
"То, что мы сказали, состоит в том, что если Украине нужна дополнительная помощь., какое большинство членов Конгресса считают важным, мы также должны работать над изменением нашей собственной пограничной политики", — добавил он.
Джонсон также заявил, что его коллеги в Сенате "признают", что иностранная помощь и финансирование безопасности границы США "нужно двигаться вместе, потому что мы обязаны этому американскому народу".
Следовательно, пакет дополнительного финансирования должен быть готов "в ближайшие дни".
"У нас есть ощущение неотложности по этому поводу, и для этого тоже есть крайние сроки. Поэтому я уверен и оптимистично настроен, что мы сможем это сделать", — сказал он.
Напомним, ТСН.ua подробно освещает происходящее в Америке, которая является основным военным и финансовым донором Украины в войне против России. И политический кризис в Конгрессе США, впервые в истории приведший к отставке спикера Палаты представителей Кевина Маккарти из-за шантажа небольшой группы трампистов в рядах Республиканской партии, играет против нас.
Читайте также: