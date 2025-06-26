Достойная пенсия — это понятное желание любого работника

В Украине можно самостоятельно увеличить собственную пенсию, которую человеку будут начислять в будущем, когда он достигнет соответствующего возраста. Кроме того, дополнительные 5 лет стажа могут повысить пенсию до 30%. Чем дольше и больше уплачиваются взносы, тем выше будет пенсия по достижении пенсионного возраста.

Есть несколько способов увеличить сумму, которую государство будет выплачивать украинцам в старости:

Работать официально — кто работает официально, платит взносы, получает стаж, накапливает пенсионные права и зарабатывает на пенсию

Заниматься профессиональным развитием, проходить курсы повышения квалификации (или при необходимости переквалификации) — ведь благодаря этому вы сможете расти профессионально, карьерно и увеличивать собственный доход

Увеличивать страховой стаж — дополнительные 5 лет стажа позволяют получить до +30% к пенсии

Добровольно платить страховые взносы — размер добровольных взносов вы определяете самостоятельно исходя из своих финансовых возможностей

Важно: размер вашей пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно выплачивается с вашей заработной платы. Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите, тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста.

Как сообщалось, украинцы получили индексированную пенсию. В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 6 345 гривен.