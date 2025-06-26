- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 3456
- Время на прочтение
- 1 мин
Способы увеличить пенсию — что предлагают украинцам в 2025 году
Для увеличения будущей пенсии в Украине необходимо официально трудоустроиться и уплачивать единый социальный взнос.
В Украине можно самостоятельно увеличить собственную пенсию, которую человеку будут начислять в будущем, когда он достигнет соответствующего возраста. Кроме того, дополнительные 5 лет стажа могут повысить пенсию до 30%. Чем дольше и больше уплачиваются взносы, тем выше будет пенсия по достижении пенсионного возраста.
Есть несколько способов увеличить сумму, которую государство будет выплачивать украинцам в старости:
Работать официально — кто работает официально, платит взносы, получает стаж, накапливает пенсионные права и зарабатывает на пенсию
Заниматься профессиональным развитием, проходить курсы повышения квалификации (или при необходимости переквалификации) — ведь благодаря этому вы сможете расти профессионально, карьерно и увеличивать собственный доход
Увеличивать страховой стаж — дополнительные 5 лет стажа позволяют получить до +30% к пенсии
Добровольно платить страховые взносы — размер добровольных взносов вы определяете самостоятельно исходя из своих финансовых возможностей
Важно: размер вашей пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно выплачивается с вашей заработной платы. Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите, тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста.
Как сообщалось, украинцы получили индексированную пенсию. В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 6 345 гривен.