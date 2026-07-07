Спрос на евро в Украине побил рекорд: почему украинцы покупают его больше доллара

Евро / © Unsplash

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В первом полугодии 2026 года украинцы купили наличного евро больше долларов, если учитывать чистый объем сделок (покупка минус продаж). В июне доля операций с европейской валютой достигла наивысшего уровня за всю историю наблюдений.

Об этом сообщил финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

По его данным, за январь-июнь 2026 года население купило наличного евро на 1,8 млрд. долларов больше, чем продало. Это на 18,2% больше чем за аналогичный период 2025 года.

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В то же время чистая покупка наличного доллара составила 1,6 млрд долларов, что наоборот на 20,1% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

В июне украинцы еще активнее переходили на евро. Доля сделок с данной валютой на наличном рынке возросла до 28,2%, тогда как в мае она составила 26%. Это самый высокий показатель за весь период наблюдений.

Доля доллара сократилась с 70,5% в мае до 68,3% в июне. На остальные иностранные валюты приходится только 3,5% наличных сделок, и этот показатель остается практически неизменным.

Как отмечает Шевчишин, такое поведение украинцев не отвечает тенденциям на мировом валютном рынке, ведь в июне евро ослаб относительно доллара.

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По мнению эксперта, главной причиной роста спроса является сезонный фактор — в летний период украинцы традиционно покупают больше евро для поездок и отдыха за границей.

Между тем, Национальный банк Украины обнародовал актуальный курс валют. Показатели евро и злотого изменились — упали на 84 и 4 копейки соответственно.

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