- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 334
- Время на прочтение
- 2 мин
Сразу до 15% дороже: украинцев предупредили о новом росте цен
Осенью яйца в Украине могут подорожать на 10–15%. Денис Марчук объяснил, что будет влиять на цены осенью и зимой.
Осенью в Украине ожидается подорожание яиц на 10–15%, а зимой на цены будут дополнительно влиять сокращение предложения от домашних хозяйств, расходы на электроэнергию и фасовка.
Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
По его словам, летом яйца существенно подешевели, однако с началом осени цена начала расти. В дальнейшем на рынок будет влиять сезонность.
«На цены на яйца будет влиять сезонный фактор. Летом цены значительно снизились, а с началом осени цена начала расти. В целом осенью яйца подорожают на 10-15%», — сказал Марчук.
Он отметил, что зимняя динамика цен пока менее прогнозируема. В то же время, в холодный период предложение яиц от домашних хозяйств может уменьшиться, а производители столкнутся с дополнительными затратами.
«Зимой еще посмотрим, потому что уменьшится количество предложения от домашних домохозяйств, а также возрастут затраты на электроэнергию и фасовку. Плюс отсутствие помещений для хранения, поэтому яйца придется развозить непосредственно производителям», — пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.
По словам Марчука, совокупность этих факторов будет непосредственно влиять на конечную стоимость продукции.
«Все это, безусловно, будет влиять на ценообразование, и яйца подорожают», — подчеркнул он.
Что будет с ценами на масло
Стоимость подсолнечного масла в Украине во многом зависит от ситуации на внешних рынках. Марчук отметил, что мировые цены на масло сейчас остаются достаточно высокими.
В то же время, Украина производит значительно больше масла, чем потребляет внутри страны.
«Цены на масло у нас очень зависят от внешних рынков, а цены на него в мире достаточно высокие. Хотя в Украине есть перепроизводство масла: мы производим около 4 млн. тонн, а потребляем сами около 500 тысяч тонн», — рассказал эксперт.
Он добавил, что на формирование цены влияют не только мировые котировки. Среди других факторов Марчук назвал расходы по фасовке и дистрибуции.
«Но факторы, влияющие на ценообразование, тоже определяющие. И фасовка, и дистрибуция», — отметил он.
В то же время, конкретный прогноз относительно того, насколько может подорожать масло, Марчук не озвучил.
«Впрочем, конкретные цифры я назвать не готов, потому что производство масла у нас есть отдельный бизнес, который держится достаточно монопольно», — объяснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.
Между тем , фермеры вынуждены отдавать за бесценок морковь. Цена на этот популярный овощ в Украине резко рухнула.
Напомним, ранее стало известно, что содержание одного народного депутата может стоить бюджету более 5 млн. грн. в год.