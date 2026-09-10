Сразу до 15% дороже: украинцев предупредили о новом росте цен

Яйца дорожают после летнего удешевления / © Фото из открытых источников

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Осенью в Украине ожидается подорожание яиц на 10–15%, а зимой на цены будут дополнительно влиять сокращение предложения от домашних хозяйств, расходы на электроэнергию и фасовка.

Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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По его словам, летом яйца существенно подешевели, однако с началом осени цена начала расти. В дальнейшем на рынок будет влиять сезонность.

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«На цены на яйца будет влиять сезонный фактор. Летом цены значительно снизились, а с началом осени цена начала расти. В целом осенью яйца подорожают на 10-15%», — сказал Марчук.

Он отметил, что зимняя динамика цен пока менее прогнозируема. В то же время, в холодный период предложение яиц от домашних хозяйств может уменьшиться, а производители столкнутся с дополнительными затратами.

«Зимой еще посмотрим, потому что уменьшится количество предложения от домашних домохозяйств, а также возрастут затраты на электроэнергию и фасовку. Плюс отсутствие помещений для хранения, поэтому яйца придется развозить непосредственно производителям», — пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

По словам Марчука, совокупность этих факторов будет непосредственно влиять на конечную стоимость продукции.

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«Все это, безусловно, будет влиять на ценообразование, и яйца подорожают», — подчеркнул он.

Что будет с ценами на масло

Стоимость подсолнечного масла в Украине во многом зависит от ситуации на внешних рынках. Марчук отметил, что мировые цены на масло сейчас остаются достаточно высокими.

В то же время, Украина производит значительно больше масла, чем потребляет внутри страны.

«Цены на масло у нас очень зависят от внешних рынков, а цены на него в мире достаточно высокие. Хотя в Украине есть перепроизводство масла: мы производим около 4 млн. тонн, а потребляем сами около 500 тысяч тонн», — рассказал эксперт.

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Он добавил, что на формирование цены влияют не только мировые котировки. Среди других факторов Марчук назвал расходы по фасовке и дистрибуции.

«Но факторы, влияющие на ценообразование, тоже определяющие. И фасовка, и дистрибуция», — отметил он.

В то же время, конкретный прогноз относительно того, насколько может подорожать масло, Марчук не озвучил.

«Впрочем, конкретные цифры я назвать не готов, потому что производство масла у нас есть отдельный бизнес, который держится достаточно монопольно», — объяснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Между тем , фермеры вынуждены отдавать за бесценок морковь. Цена на этот популярный овощ в Украине резко рухнула.

Напомним, ранее стало известно, что содержание одного народного депутата может стоить бюджету более 5 млн. грн. в год.

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