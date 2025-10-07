Средний класс в Украине "тает": сколько нужно зарабатывать, чтобы им считаться, и кто эти люди

Деньги / © Фото из открытых источников

Война нанесла сокрушительный удар по доходам украинцев, существенно сократив и без того немногочисленный средний класс.

Об этом рассказал финансист Богдан Яремчик для Новости.LIVE.

Сколько зарабатывает большинство

По данным на июль 2025 года цифры доходов украинцев выглядят довольно скромно. Средняя зарплата в стране едва превышает 26 тысяч гривен, а медианная, то есть сумма, получаемая большинством, составляет около 25 тысяч. Однако, как отмечает эксперт, этого недостаточно для уверенного среднего класса. К тому же в столице доходы традиционно выше, чем в регионах.

По словам Яремчика, чтобы считаться представителем среднего класса, нужно зарабатывать значительно больше среднестатистического украинца.

«Если брать медиану около 25 тысяч гривен, то средний класс может начинаться где-то с 1,2-1,5 медианы. Это может означать примерно 30-35 тысяч гривен и выше в зависимости от региона», — подчеркнул финансист.

Кто сегодня «на коне»

Эксперт убежден, что довоенная прослойка среднего класса, которая оценивалась в 17%, значительно «просела». Сегодня его основу составляют преимущественно специалисты по нескольким ключевым отраслям. Это работники сферы ИТ, телекоммуникаций, финансов, а также менеджеры средних и крупных компаний, чьи доходы позволяют соответствовать новым финансовым реалиям.

Напомним, в Украине уже со следующего года учителя получат существенное повышение зарплат. Минимальная «минималка» вырастет на 50%. Педагог сможет зарабатывать около 30 тыс. грн. в месяц.

В настоящее время средняя заработная плата учителя составляет около 15 тыс. грн. Если педагог имеет дополнительные выплаты за руководство классом, проведение внеучебных занятий или другие надбавки, то выплаты могут достигать 20 тыс. грн.