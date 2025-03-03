Средняя пенсия в Украине: сколько она составляет и как рассчитывается

Пенсия в Украине рассчитывается на основе средней заработной платы, которая за 2024 год составляет 17,5 тысячи гривен. Эта сумма является ориентиром Пенсионного фонда при начислении пенсий и уплате Единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом рассказала старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире Киев24.

"Смотрите, у нас зарплата в среднем где-то та, которую использует Пенсионный фонд для начисления новых пенсий и с которой уплачивается ЕСВ. Так вот средняя заработная плата за 2024 год вышла 17,5 тысячи. По Украине, да? Да, по Украине в среднем", — сказала она.

Средняя зарплата для пенсионных начислений ниже, чем в статистических данных, из-за минимальных взносов, уплачиваемых ФОПами и государством.

"Это учитывая минимальные взносы, уплачиваемые ФОПами, также минимальные взносы, уплачиваемые государством за некоторые категории населения. Поэтому этот показатель меньше, чем показатель зарплат штатных работников, который публикует наш Укрстат. Там более 20 тысяч средний, ну около 22 тысяч зарплата", — сказала Ткаченко.

По ее словам, средняя пенсия, даже с учетом индексации, составит 6300 гривен, что составляет менее 30% средней зарплаты. Это с учетом инфляции и того как будет корректироваться зарплата для начисления пенсий.

Напомним, в Украине в марте 2025 года будет проведена очередная индексация пенсий. Пенсионеры от 1 марта получат перерасчет своих выплат, что позволит им получать на несколько сотен, а иногда даже более тысячи гривен больше.

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