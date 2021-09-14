Средняя зарплата более 15000, стипендия — 2000: главные цифры Госбюджета-2022

В проекте главной сметы страны предусмотрена минимальная зарплата врачей на уровне более 20 000 гривен.

На заседании Кабинета министров, которое запланировано на среду, 15 сентября, будет принят проект Государственного бюджета на 2022 год. Его сразу отдадут на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом на пресс-конференции во вторник, 14 сентября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства назвал некоторые важные цифры, которые заложены в главную смету страны на следующий год. В частности, он особо отметил повышение заработной платы медицинским работникам — по его словам, минимальная зарплата врача должна быть на уровне 20 000 гривен, а среднего медперсонала — на уровне 13,5 тысячи гривен.

"Средняя зарплата врача в следующем году превысит 22,5 тысячи гривен. В общем среднемесячная зарплата в Украине в следующем году составит почти 15,5 тысячи гривен ", — заверил Денис Шмыгаль.

Также с 1 января 2022 до 2 тысяч гривен вырастет минимальная стипендия для студентов высших учебных заведений и в 2,5 раза вырастут стипендии для студентов учреждений профессионально-технического образования.

В проекте бюджета заложено 5,5 млрд гривен на обеспечение жильем участников АТО со статусом внутренне перемещенных лиц, 14 млрд грн — на инфраструктуру, цифровизацию, подготовку и начало Всеукраинской переписи населения.

Согласно проекту бюджета, доходы госбюджета в 2022 году составят 1277 млрд гривен, что на 161 млрд гривен больше по сравнению с 2021 годом. Расходы госбюджета составят 1465 млрд гривен (на 103 млрд грн больше, чем в этом году).

"Расходы бюджета возрастут на более чем 100 млрд грн. Дефицит бюджета снижается с 5,5% в этом году до 3,5% в следующем году ", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца года на субсидии потребуется еще около 12 млрд грн. В бюджете было предусмотрено 36 млрд гривен, из которых более 33 миллиардов уже использованы.

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