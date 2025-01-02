Средняя зарплата чиновников в 2024 году выросла на 61%: кто получает больше всего

Этот существенный рост зарплат госслужащих в 3,4 раза превышает среднюю зарплату в стране, которая в сентябре составила 18 тысяч гривен.
Министерство финансов Украины обнародовало обновленные данные по зарплатам и численности работников государственных органов, местных администраций и судебной власти. 6 тысяч гривен. В целом такие зарплаты получают 21,7 тысячи чиновников.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Рейтинг зарплат возглавляет Антимонопольный комитет, где средняя зарплата составляет 118,7 тысяч гривен. В комитете работают 268 человек, а зарплата руководства составляет в среднем 215 тысяч гривен в месяц.
На втором месте – Министерство юстиции, где 997 работников получают в среднем 100,5 тысяч гривен. Эта структура недавно оказалась в центре внимания из-за слома государственных реестров.
Центральная избирательная комиссия, которая во время войны фактически не проводит выборы, выплачивает среднюю зарплату в размере 97,2 тысяч гривен для своих 248 работников. При этом руководство ЦИК, насчитывающее 18 человек, получает самые большие в Украине зарплаты – в среднем 310,3 тысяч гривен в месяц.
В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата составляет 65,5 тысяч гривен. Здесь работает 672 человека, из них руководство получает в среднем 132,9 тысяч гривен.
Этот существенный рост зарплат госслужащих в 3,4 раза превышает среднюю зарплату в стране, которая в сентябре составила 18 тысяч гривен.
Напомним, в Киеве задержан один из руководителей партии, который требовал 1 млн долларов за решение "земельных вопросов" в КГГА.
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