Средняя зарплата с начала года выросла почти на 22%: где украинцы зарабатывают больше всего

Среднемесячная номинальная заработная плата во всех регионах была выше минимальной.
В январе-августе 2021г. размер среднемесячной номинальной заработной платы украинцев составил 13 525 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 21,8%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Так, к видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда относились работники:
- государственного управления и обороны;
- обязательного социального страхования;
- профессиональной, научной и технической деятельности;
- финансовых и страховых учреждений;
- сферы информации и телекоммуникаций;
- авиационного транспорта.
Среди промышленных видов деятельности — работники предприятий:
- по добыче каменного и бурого угля;
- по производству кокса и продуктов нефтепереработки;
- по поставкам электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха;
- по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,3-2,0 раза.
Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался на предприятиях:
- почтовой и курьерской деятельности;
- временного размещения и организации питания;
- текстильного производства;
- производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;
- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, где заработная плата не превышала 74,5% от среднего уровня по экономике.
Среднемесячная номинальная заработная плата во всех регионах была выше минимальной, вместе с тем только в трех из них она превысила средний уровень по Украине:
- Киев — 19 705 грн;
- Донецкая область — 14 545 грн;
- Киевская область — 13 760 грн.
Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы, который не превышал 82% от среднего по экономике, наблюдался в:
- Кировоградской области;
- Черновицкой области;
- Волынской области;
- Черниговской области;
- Херсонской области.
Индекс реальной заработной платы в январе-августе 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. составил 111,9%.
Задолженность по выплате заработной платы в январе-августе 2021г. увеличилась на 35,9%, или на 1317,2 млн.грн, и на 1 сентября 2021г. составляла 3928,8 млн.грн., что составляет 3,9% фонда оплаты труда, начисленного за август 2021г.
Как отмечает регулятор, существенное увеличение задолженности в январе-августе 2021г. наблюдалось на предприятиях по добыче каменного и бурого угля (на 246,3 млн.грн) и производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств (на 155,7 млн.грн).
Согласно данным Госстата, увеличение задолженности по выплате заработной платы в январе-августе т.г. наблюдалось в 23 регионах, а самое существенное — в Днепропетровской (на 207,6 млн.грн), Львовской (на 179,6 млн.грн), Донецкой (на 147,4 млн.грн) областях и Киеве (на 441, 9 млн.грн).
Кроме того, количество работников, которым не выплачена заработная плата, увеличилось на 0,7% и на 1 сентября 2021г. составило 155,3 тыс. человек, или 2,2% от среднесписочной численности штатных работников. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 25,3 тыс, что в 1,8 раза превышает среднюю заработную плату за август 2021г.
Напомним:
- В Украине средняя заработная плата в августе 2021 составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем — 14 345 гривен. Минимальная заработная плата в Украине остается на уровне 6000 грн.