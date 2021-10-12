Средняя зарплата с начала года выросла почти на 22%: где украинцы зарабатывают больше всего

Средняя зарплата с начала года выросла почти на 22%: где украинцы зарабатывают больше всего

Среднемесячная номинальная заработная плата во всех регионах была выше минимальной.

В январе-августе 2021г. размер среднемесячной номинальной заработной платы украинцев составил 13 525 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 21,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, к видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда относились работники:

государственного управления и обороны;

обязательного социального страхования;

профессиональной, научной и технической деятельности;

финансовых и страховых учреждений;

сферы информации и телекоммуникаций;

авиационного транспорта.

Среди промышленных видов деятельности — работники предприятий:

по добыче каменного и бурого угля;

по производству кокса и продуктов нефтепереработки;

по поставкам электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха;

по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,3-2,0 раза.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался на предприятиях:

почтовой и курьерской деятельности;

временного размещения и организации питания;

текстильного производства;

производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;

функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, где заработная плата не превышала 74,5% от среднего уровня по экономике.

Среднемесячная номинальная заработная плата во всех регионах была выше минимальной, вместе с тем только в трех из них она превысила средний уровень по Украине:

Киев — 19 705 грн;

Донецкая область — 14 545 грн;

Киевская область — 13 760 грн.

Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы, который не превышал 82% от среднего по экономике, наблюдался в:

Кировоградской области;

Черновицкой области;

Волынской области;

Черниговской области;

Херсонской области.

Индекс реальной заработной платы в январе-августе 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. составил 111,9%.

Задолженность по выплате заработной платы в январе-августе 2021г. увеличилась на 35,9%, или на 1317,2 млн.грн, и на 1 сентября 2021г. составляла 3928,8 млн.грн., что составляет 3,9% фонда оплаты труда, начисленного за август 2021г.

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Как отмечает регулятор, существенное увеличение задолженности в январе-августе 2021г. наблюдалось на предприятиях по добыче каменного и бурого угля (на 246,3 млн.грн) и производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств (на 155,7 млн.грн).

Согласно данным Госстата, увеличение задолженности по выплате заработной платы в январе-августе т.г. наблюдалось в 23 регионах, а самое существенное — в Днепропетровской (на 207,6 млн.грн), Львовской (на 179,6 млн.грн), Донецкой (на 147,4 млн.грн) областях и Киеве (на 441, 9 млн.грн).

Кроме того, количество работников, которым не выплачена заработная плата, увеличилось на 0,7% и на 1 сентября 2021г. составило 155,3 тыс. человек, или 2,2% от среднесписочной численности штатных работников. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 25,3 тыс, что в 1,8 раза превышает среднюю заработную плату за август 2021г.

Напомним:

В Украине средняя заработная плата в августе 2021 составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем — 14 345 гривен. Минимальная заработная плата в Украине остается на уровне 6000 грн.

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