Средняя зарплата в ГМК секторе выросла на 14,4% и достигла почти 30 тыс. грн – ФМУ

Средняя зарплата на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины в 2024 г. выросла на 14,4%, до 27,3 тыс. грн. Таким образом, динамика увеличения фонда заработной платы в отрасли превысила индекс инфляции по итогам прошлого года.

Об этом сообщили в Федерации металлургов Украины (ФМУ).

Уровень зарплат на предприятиях украинского ГМК традиционно превышает средний показатель в Украине и промышленности. По данным Госстата, за 2023 год средняя зарплата в Украине составила 17,4 тыс. грн, в промышленности – 18,4 тыс. грн. грн. Таким образом, зарплаты в секторе ГМК на 37% выше, чем в среднем по Украине. Кроме того, металлургические компании создают привлекательные условия труда за счет инвестиций в безопасность, указывают в ФМУ.

Как сообщал GMK Center, по итогам 2023 года средняя зарплата на предприятиях ФМУ выросла на 56,4% – до 23,9 тыс. грн.

Напомним, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но при росте тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.