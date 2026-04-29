Средняя зарплата в Украине достигла 30 тысяч гривен: кто получает больше всего

В Украине выросла средняя зарплата

Реклама

За март 2026 года средняя зарплата в Украине выросла до 30 356 грн. Это рост на 7,2% по сравнению с февралем этого же года. Наибольший рост зарплат традиционно произошел в Киеве.

Об этом сообщают в Государственной службе статистики Украины.

Средняя зарплата в Украине превысила 30 тысяч гривен

За март 2026 средняя зарплата по Украине выросла до 30 356 грн. Больше всего выросли зарплаты в Киеве и Киевской области.

Реклама

В Киеве средняя зарплата составила 49 381 грн. В Киевской области средняя зарплата выросла до 29 997 грн.

Самый низкий уровень оплаты труда в Украине наблюдается в таких областях: Кировоградская область (средняя зарплата — 21 375 грн) и Черновицкая область (средняя зарплата — 21 453 грн).

Самые высокие средние зарплаты в Украине получают работники отрасли информации и коммуникаций — по 85 673 грн в среднем.

Меньше всего получают учителя и другие работники отрасли образования — их средняя зарплата достигла 19 394 грн.

Реклама

По состоянию на 1 апреля 2026 года государство имеет задолженность перед гражданами в выплате зарплат на сумму 3,6 млрд грн.

Почему растут зарплаты в Украине: объяснение НБУ

Работодатели все чаще акцентируют внимание на дефиците работников, который обусловлен выездом людей из Украины и мобилизацией. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

В сочетании с повышением выплат в бюджетном секторе это обуславливает довольно стремительное повышение зарплат.

В марте 2026 года сохранялась тенденция опережающего роста предложения рабочей силы. На одну вакансию в среднем претендовали по два кандидата. Это существенно больше, чем год назад.

Реклама

В феврале 2026 средняя зарплата составила 28,3 тыс. грн.

Новости партнеров