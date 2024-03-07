Средняя зарплата в Украине: кто зарабатывает больше всего

В Украине сохраняется общая тенденция роста зарплат, которая началась еще в 2023 году. Оплата труда населения, несмотря на войну и вызовы для экономики, продолжает увеличиваться.

Об этом сообщили в Госстате.

По данным госструктуры, больше всего получают в Украине работники в сфере "Информация и телекоммуникации". У представителей этой профессии зарплата за месяц выросла на 23,3% и составляет 41 326 гривен.

Высокие выплаты также зафиксированы в следующих областях:

Финансовая и страховая деятельность — 37 477 гривен (зарплаты выросли на 24%)

Государственное управление и оборона — 28 516 гривен (плюс 12,2%)

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 25 860 гривен (+13%)

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 21 787 гривен (+18,8%)

Промышленность — 20 262 гривны (25,7%)

Немного платят украинцам, работающим в сфере образования. По данным Госстата, они зарабатывают 13,5 тысяч гривен ежемесячно (их выплаты увеличились всего на 0,5).

Ранее в Гоструде сообщили, что украинские работодатели должны снова индексировать зарплаты своим сотрудникам в соответствии с уровнем инфляции.

Кроме того, в Украине планируется повышение пенсий. Увеличение планируется уже с первых дней весны и всего коснется 10 миллионов украинцев.

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