173
2 мин

Средняя зарплата в Украине превысила 27 тысяч: где и кому платят больше всего

Статистика демонстрирует серьезный дисбаланс: пока в столице и сфере IT доходы растут, педагоги и жители некоторых областей получают меньше.

Ирина Игнатова
Украинская гривна

В Украине выросла средняя зарплата / © Фото из открытых источников

Рынок труда в Украине демонстрирует стабильную, хоть и медленную динамику роста. В ноябре 2025 года средняя зарплата в Украине продолжила рост и пересекла отметку в 27 тысяч гривен, то есть доходы штатных работников выросли почти на процент.

Об этом свидетельствуют официальные данные Госстата.

Общие цифры

Средняя номинальная заработная плата по Украине в ноябре 2025 составила 27 167 грн.

Это на 0,9% больше, чем было в октябре. Тенденция к увеличению выплат сохраняется, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Где платят больше всего

Традиционно лидером по уровню доходов остается столица. Разрыв между Киевом и другими регионами ощутим — в столице зарабатывают вдвое больше, чем у аутсайдеров рейтинга.

Регионы с высокой зарплатой:

  1. г. Киев - 40 633 грн.

  2. Днепропетровская область - 31 706 грн.

  3. Луганская область - 31 340 грн.

Регионы с низкими доходами:

  1. Кировоградская область - 19 079 грн.

  2. Черновицкая область - 19 096 грн.

  3. Черниговская область - 20 344 грн.

Кому платят лучше всего

Статистика по видам деятельности верно указывает ценности рынка. Наиболее оплачиваемой остается сфера технологий, в то время как социально важные профессии оказались внизу списка.

  • Самая высокая зарплата: сфера «информация и телекоммуникации» - 66 934 грн .

  • Самая низкая зарплата: сфера «образование» - 16 622 грн .

Таким образом, среднестатистический айтовец зарабатывает в четыре раза больше, чем среднестатистический педагог.

Долги по зарплате

Также Госстат обнародовал данные о задолженности по заработной плате. По состоянию на 1 декабря 2025 года работодатели задолжали работникам 3,8 млрд грн .

Напомним, украинцы, которые планируют увольняться с работы , могут не потерять страховой стаж. Для этого нужно платить добровольный пенсионный взнос.

173
