Средняя зарплата в Украине превысила 30 тыс. грн: где платят больше всего

Зарплата

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В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн., что на 1,5% больше, чем в апреле.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

Самые высокие зарплаты

Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 гривен. Вторую позицию заняла Киевская область с показателем 32374 грн.

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Самые же низкие средние зарплаты зафиксированы в:

Черновицкой области — 22 354 грн;

Кировоградской области — 22 336 грн.

Если анализировать доходы по видам экономической деятельности, больше зарабатывают работники сферы информации и телекоммуникаций — в среднем 76 997 гривен в месяц.

Самые маленькие зарплаты

Самый низкий уровень оплаты труда остается в сфере здравоохранения и социальной помощи, где средняя зарплата составляет 21 554 грн.

В то же время Госстат сообщил, что на 1 июня 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.

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Напомним, украинцы могут потерять пенсию из-за ошибки работодателя. Следует проверить, платит ли работодатель за работника единый социальный взнос, это может сказаться не только на будущей пенсии.

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