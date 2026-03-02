Средняя зарплата в Украине сократилась: где и кому платят меньше всего

В январе средняя зарплата в Украине сократилась / © УНИАН

В январе 2026 года средняя заработная плата штатных работников в Украине сократилась на 9,5% по сравнению с декабрем 2025 года и составила 27975 грн.

Об этом сообщил Госстат.

Наибольший уровень заработных плат — в секторе информаций и телекоммуникации (76 905 грн), на авиационном транспорте (58 249 грн) и в сфере финансов и страховой деятельности (54 901 грн).

Самый низкий уровень оплат — у работников сферы творчества, искусства и развлечений (13 822 грн) и у специалистов библиотечного и архивного дела (13 104 грн).

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве (43865 грн) и в Киевской области (28598 грн).

Регионы с низким уровнем оплаты труда: Черновицкая (19 984 грн) и Кировоградская (19 996 грн) области.

Зарплаты в Украине

В марте средняя зарплата может вырасти оценочно на 1,5% по сравнению с февралем или на 400–450 грн. Основными факторами роста эксперты называют дефицит рабочей силы, усиление конкуренции за персонал и адаптацию экономики к условиям военного времени.

Однако автоматического повышения заработков не будет, а разрыв между высокими и низкими зарплатами продолжит расти.