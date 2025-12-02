Средняя зарплата в Украине выросла: кому и где платят больше всего

В октябрьские зарплаты украинцев выросли на 1,1% / © УНИАН

Рынок труда в Украине демонстрирует сдержанный рост доходов населения, несмотря на сложную экономическую ситуацию. В середине осени официальные заработки штатных работников несколько увеличились по сравнению с началом сезона.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Сколько зарабатывают украинцы

По данным ведомства, в октябре 2025 года средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 26 913 гривен . Это на 1,1% больше, чем было в сентябре.

Традиционно наиболее прибыльной сферой остается отрасль информации и телекоммуникаций. Здесь специалисты в среднем получают 65 047 гривен .

На противоположном полюсе доходов оказалась область образования. У учителей и преподавателей самая низкая средняя зарплата по стране — всего 16 984 гривны . При этом именно сфера образования остается одним из крупнейших работодателей, где трудоустроено почти миллион человек (974,8 тыс.).

Региональный разрез: где платят больше всего

География зарплат также демонстрирует существенные отличия. Бесспорным лидером остается столица. В Киеве средний уровень оплаты труда достиг 40 738 гривен .

В тройку регионов с высокими доходами также вошли:

Луганская область - 30 675 грн;

Днепропетровская область - 27 892 грн.

Самые скромные доходы фиксируют в Черновицкой (19343 грн), Кировоградской (19920 грн) и Черниговской (20561 грн) областях.

Количество работников и долги

Общее количество штатных работников в Украине в октябре составило 5 миллионов 339,2 тысячи человек . В сравнении с сентябрем этот показатель незначительно сократился на 0,2%. Больше всего людей привлечено в промышленности (1,2 млн) и образовании.

В то же время, остается актуальной проблема задолженности. По состоянию на 1 ноября 2025 года общая сумма невыплаченной заработной платы составила 3,7 миллиарда гривен .

