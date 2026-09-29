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Средняя зарплата в Украине выросла: где платят почти 80 тысяч гривен
Средняя зарплата в Украине в августе составила почти 32 тысячи гривен и за год заметно выросла.
В августе 2026 года средняя зарплата в Украине составила 31892 гривны. За год он вырос на 23,1%, но по сравнению с июлем немного уменьшился — на 1,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
В каких регионах Украины самые высокие и низкие зарплаты
По данным Госстата, размер средней заработной платы существенно отличается в зависимости от региона.
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в следующих областях и столице:
г. Киев — 48 705 грн;
Луганская область — 33 981 грн;
Киевская область — 32 404 грн.
Самые низкие показатели средней зарплаты зафиксированы в следующих регионах:
Черновицкая область — 22 807 грн;
Кировоградская область — 22 869 грн.
Где самые высокие и низкие зарплаты по видам деятельности
Деление доходов в зависимости от отрасли также демонстрирует значительный разрыв:
Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в сфере информации и телекоммуникаций — 79 170 грн.
Самая низкая средняя зарплата остается в области образования — 19 109 грн.
Как изменились доходы украинцев в августе 2026 года
Сообщается, что в августе большинство отраслей зафиксировали снижение средней зарплаты по сравнению с июлем. Меньше всего доходы упали в сфере админуслуг (на 0,4%), а больше всего — в медицинской и социальной сферах (на 6,2%).
В то же время в некоторых сферах зарплаты подросли на 0,1–4,7%. Доходы выросли в строительстве, IT, науке, торговле, госуправлении и обороне, недвижимости, а также в сфере культуры и спорта.
По данным Госстата, на 1 сентября 2026 года долг по выплате зарплат в Украине составил 3,8 млрд грн.
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