Средняя зарплата в Украине выросла: где платят почти 80 тысяч гривен

Зарплата / © УНИАН

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В августе 2026 года средняя зарплата в Украине составила 31892 гривны. За год он вырос на 23,1%, но по сравнению с июлем немного уменьшился — на 1,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В каких регионах Украины самые высокие и низкие зарплаты

По данным Госстата, размер средней заработной платы существенно отличается в зависимости от региона.

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Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в следующих областях и столице:

г. Киев — 48 705 грн;

Луганская область — 33 981 грн;

Киевская область — 32 404 грн.

Самые низкие показатели средней зарплаты зафиксированы в следующих регионах:

Черновицкая область — 22 807 грн;

Кировоградская область — 22 869 грн.

Где самые высокие и низкие зарплаты по видам деятельности

Деление доходов в зависимости от отрасли также демонстрирует значительный разрыв:

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в сфере информации и телекоммуникаций — 79 170 грн.

Самая низкая средняя зарплата остается в области образования — 19 109 грн.

Зарплата в Украине в августе 2026 года. / © uc.od.ua

Как изменились доходы украинцев в августе 2026 года

Сообщается, что в августе большинство отраслей зафиксировали снижение средней зарплаты по сравнению с июлем. Меньше всего доходы упали в сфере админуслуг (на 0,4%), а больше всего — в медицинской и социальной сферах (на 6,2%).

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В то же время в некоторых сферах зарплаты подросли на 0,1–4,7%. Доходы выросли в строительстве, IT, науке, торговле, госуправлении и обороне, недвижимости, а также в сфере культуры и спорта.

По данным Госстата, на 1 сентября 2026 года долг по выплате зарплат в Украине составил 3,8 млрд грн.

Работа в Украине — последние новости

Напомним, в Украине готовится новая система оплаты труда в госсекторе. Введение единой тарифной сетки сделает зарплаты и надбавки справедливыми и понятными с самого начала карьеры.

Ранее мы сообщали, что среднемесячная зарплата опытного учителя в 2027 году в презентации Минфина предусмотрена на уровне 27,3 тыс. грн.

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Кстати, учителя в Украине показали свои сентябрьские авансы, суммы которых в некоторых случаях составляли 1250–2000 гривен. Сообщения педагогов вызвали оживленное обсуждение в Сети.

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