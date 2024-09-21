Средняя зарплата в Украине выросла: кому платят больше всего

Средняя заработная плата сотрудников, официально работающих в Украине, увеличилась во втором квартале до 20,964 гривен, тогда как в первом квартале она составила 18,903 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Самые высокие зарплаты в таких отраслях:

ИТ и телекоммуникации – 50 100 грн (в первом квартале – 49 500 грн)

авиационный транспорт — 43 400 грн (в первом квартале — 34 700 грн)

финансовая и страховая сфера – 39 900 грн (в первом квартале – 39 100 грн)

Наименьшие зарплаты получают работники в сфере творчества, искусства и развлечений — 12 791 гривна, а также в области библиотечного, архивного, музейного дела и других культурных учреждений — 12 802 гривны.

В образовании средняя зарплата составляет 15076 гривен.

Ранее стало известно, что в 2025 году минимальная заработная плата и прожиточный минимум остаются на уровне декабря 2024 года.

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