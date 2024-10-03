Средняя зарплата в Украине выросла: кому платят больше всего

В Украине за год средняя зарплата выросла на 20%. Высокие доходы предлагают специалистам в сфере ИТ, маркетинга, финансов. Самые низкие – в сфере образования.

Об этом сообщает мониторинг основных событий в экономике Украины от Минэкономики.

В отчете приводятся данные Госстата, по которым средняя зарплата (до вычета налогов) во втором квартале выросла до 20964 гривен. Кроме того, на сайтах поиска работы средняя "чистая" зарплата в резюме составляет 20 503 гривен, в вакансиях — 19 674 гривен.

По данным Минэкономики, в первом полугодии 2024 года средняя зарплата штатных работников в сфере Информация и телекоммуникации составляет 49 831 гривну, в сфере Финансовая и страховая деятельность — 39 503 гривен. Самая низкая зарплата в сфере образования — 13 862 гривны.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 11416-д. Согласно документу, военный сбор по зарплате в размере 30 тысяч грн будет увеличен с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (5%).

18 сентября министер соцполитики Оксана Жолнович заявила, что в 2025 году произойдет индексация пенсий, однако повышение не будет значительным.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен в месяц.

Читайте также: