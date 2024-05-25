Средняя зарплата в Украине за год выросла: стала известна сумма

Зарплата выросла, но не перекрыла инфляцию.

Пенсионный фонд Украины опубликовал отчет о среднем уровне заработной платы за первый квартал 2024 года, служащий основой для определения пенсионных выплат. Согласно представленным данным, средний доход в стране увеличился на 15% за указанный период. В среднем за март 2024 года украинцы получили 15 433 грн.

По данным ведомства, по сравнению с мартом 2023 года средняя зарплата украинцев увеличилась примерно на 2010,70 гривен.

В то же время средние месячные заработные платы имели следующие значения:

январь — 14 974,56 грн

февраль — 15 267,60 грн

март — 15 433,98 грн

Также в ПФУ отметили, что за последний год официальный уровень инфляции составил 3,2%.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины работает над законопроектом о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС). Также планируется, что военный сбор будут платить ФЛП.

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