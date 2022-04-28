Сроки подачи декларации во время войны: когда отчитаться перед налоговой

Сроки подачи декларации во время войны: когда отчитаться перед налоговой

Ежегодно в указанный срок граждане должны предоставить в налоговые инспекции декларации о своем имущественном состоянии и доходах за прошлый год. В 2022 году установленный срок подачи декларации приходился на 2 мая. Однако война внесла свои коррективы. Когда подавать декларации, выяснял ТСН.ua

Декларацию не нужно подавать, если человек получал только такие доходы, которые облагались налогом при выплате. Это официальная заработная плата, продажа имущества с нотариальным удостоверением, проценты по депозитам и т.д.

Физические лица должны подавать декларацию и платить налог если они получали:

доход от сдачи имущества в аренду, лизинг или субаренду;

доход от продажи или обмена недвижимости. Облагается налогом в том случае если совершена 2-я и последующие операции за год, или если продается первый объект за год, но он находился в собственности менее 3-х лет;

доход от продаж или обмена движимого имущества — автомобилей, мотоциклов, мопедов облагается налогом начиная со 2-й продажи за год;

доход от продаж собственной сельскохозяйственной продукции в случае, если размер земельного участка превышает 2 га.

доход от продаж собственной продукции животноводства, если сумма совокупно за год превышает 50 размеров минимальной заработной платы;

доход от продажи инвестиционных активов, кроме облигации внутреннего государственного займа, доход от которого не облагается налогом;

иностранные доходы;

дополнительное благо, например, если лицу списан кредит не в пределах процедуры банкротства.

До какого числа подавать декларацию 2022 г.

В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс. Согласно поправкам украинцы, которые не могут подать своевременно декларацию, должны сделать это в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Однако эксперты обращают внимание на формулировку закона. Она указывает, что перенести момент подачи декларации можно только в случае, когда нечем заплатить налог, а не когда хочется придержать средства.

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