США и Россия ведут переговоры: в Reuters сообщили, о каком сотрудничестве идет речь

США и Россия изучают пути возобновления поставок российского газа в ЕС / © Associated Press

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США и Россия ведут переговоры о возобновлении поставок российского газа в Евросоюз, которое было существенно сокращено с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Президент США Дональд Трамп поддерживает мирное соглашение по Украине, что может способствовать восстановлению энергетических связей с потенциальной ролью США как посредника. Россия выразила готовность возобновить экспорт, причем „Газпром“ рассматривает возможность краткосрочных контрактов и скидок для возвращения европейских клиентов», — говорится в сообщении.

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До сих пор поставки ограничивались сжиженным природным газом (СПГ) и поставками через трубопровод «Турецкий поток» — это покрывает лишь 19% потребностей Европы по сравнению с 40% войны в Украине.

Как отмечают источники, переговоры США и РФ включают возможность приобретения американскими инвесторами долей в ключевых газопроводах или выступать посредниками для переупаковки российского газа, чтобы уменьшить политическое сопротивление в Европе.

Однако есть нюансы, а именно политическая оппозиция в ЕС, нерешенные юридические споры, повреждения трубопроводов « Северный поток » и регуляторные помехи.

Европейская комиссия планирует запретить новые соглашения по российскому газу до 2025 года и прекратить действовавшие до 2027 года, сталкиваясь с противодействием со стороны таких стран, как Венгрия и Словакия.

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Несмотря на эти препятствия, источники считают, что продолжение сотрудничества между США и Россией может привести к возобновлению поставок газа через американских посредников в рамках более широкой стратегии мира и экономической реинтеграции.

Между тем из-за повреждений газовой инфраструктуры в результате атак РФ критически снизились запасы в газохранилищах и закрылись имеющиеся мощности по добыче. По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, Украина увеличивает закупку российского газа через Европу.

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