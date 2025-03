Из 2,8 млрд евро, израсходованных США на импорт топлива из шести нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Турции, около 1,3 млрд евро пришлось на продукцию, изготовленную из российской нефти.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на отчет аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Благодаря этому Россия получила около 750 млн. евро налоговых доходов от экспорта такого горючего в США. Объем поставки бензина составил 294 млн евро — достаточно, чтобы по оценке аналитиков заправить почти каждый автомобиль во Флориде.

Заводы богатейшего индийского миллиардера Мукеша Амбани поставляли в США продукты нефтепереработки на 2 млрд евро, из которых 724 млн евро приходилось на переработанную нефть из России.

Компания этого индийского бизнесмена Reliance Industries в 2024 году подписала долгосрочный контракт с "Роснефтью" на поставку нефти на сумму $12-13 млрд в год сроком на 10 лет.

По условиям соглашения, российская компания будет отгружать до 500 000 баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всех морских поставок "Роснефти" из российских портов.

Представитель Reliance заявил, что Россия остается самым крупным поставщиком нефти в Индию.

Напомним, Соединенные Штаты заблокировали предложение Канады о создании рабочей группы в рамках G7, которое занималось бы российским "теневым флотом", занимающимся перевозкой российской нефти.

Читайте также: