Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Украина готова предоставить свою энергетическую инфраструктуру Соединенным Штатам для поставок нефти и газа в Европу. Это должно окончательно избавить европейские страны от зависимости от российских энергоресурсов.

Об этом сказал в своем обращении в воскресенье, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский.

«В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас — они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше», — подчеркнул он.

Украинский президент сообщил, что украинская делегация во время пребывания в США «сделала свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам».

По словам Зеленского, продолжается работа над деталями достигнутых договоренностей.

Напомним, послы стран Европейского Союза согласовали план поэтапного отказа от импорта нефти и газа из России до 2028 года.