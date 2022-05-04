США начинают консультации с бизнесом по торговой войне с Китаем

США начинают консультации с бизнесом по торговой войне с Китаем

Пошлины США на импорт из Китая могут автоматически завершиться 6 июля. В USTR объявили о начале консультаций с бизнесом.

Пошлины, введенные в 2018 году на импорт из Китая, могут автоматически истечь 6 июля. Завершение действия защитных пошлин станет возможным "если ни одна американская компания не попросит их сохранить".

Об этом сообщили в офисе торгового представителя США (USTR), пишет "Европейская правда".

Соответственно, в USTR объявили о начале консультаций с бизнесом.

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"Первым шагом в этом процессе является информирование представителей отечественных отраслей, которые выигрывают от тарифных мер, о возможности прекращения этих мер и возможности требовать их продления… Если мы не получим запрос от бизнеса, мы не будем полномочий продлевать эти таможенные тарифы",- уточняют в USTR.

Напомним, торговый спор между США и Китаем продолжается с 2018 года. Два государства – крупнейшие экономики мира – неоднократно налагали друг на друга штрафные пошлины на десятки миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в нарушении правил честной конкуренции, от чего, по его мнению, терпят убытки американские предприятия, а также в краже интеллектуальной собственности.

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