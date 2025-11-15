США неожиданно отложили применение некоторых санкций против "Лукойла": что происходит

Санкции против российской нефти / © Getty Images

Минфин США отложил начало применения некоторых санкций в отношении российской нефтяной компании «Лукойл» на три недели — до 13 декабря. Речь идет о сделках, связанных с зарубежной сетью АЗС компании и контрактами на продажу ее международных активов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Управления контроля за иностранными активами (OFAC).

Ранее администрация Дональда Трампа требовала свернуть операции с российской компанией за рубежом до 21 ноября.

По словам источников издания, Вашингтон хочет дать больше времени своим союзникам в Центральной Европе и на Ближнем Востоке для закрытия сделок с «Лукойлом» и изучить варианты, при которых те могли бы сохранить активы под контролем нероссийских компаний.

США в конце октября ввели санкции против «Лукойла» в рамках кампании давления на Кремль с целью добиться прекращения войны в Украине. В течение месяца все компании, которые не хотят оказаться под вторичными санкциями США, должны были завершить любое сотрудничество с российским нефтяным гигантом. «Лукойл» со своей стороны объявил о распродаже зарубежных активов.

По словам источников, в последние дни интерес к портфелю «Лукойла» за рубежом возрос и потенциальные покупатели из США, Европы и стран Персидского залива обратились в Минфин США за одобрением сделок с компанией.

«Лукойлу» принадлежат три НПЗ в Европе, доли в месторождениях Казахстана, Узбекистана, Ирака, Мексики, Ганы, Египта и Нигерии, а также сотни заправок по всему миру, включая США.

Напомним, 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» из-за отсутствия «серьезной приверженности России мирному процессу для прекращения войны в Украине».