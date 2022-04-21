США предоставят Украине дополнительную помощь в размере 500 миллионов долларов для стабилизации экономики — Байден

США предоставят Украине дополнительную помощь в размере 500 миллионов долларов для стабилизации экономики — Байден

Президент США Джо Байден объявил о дополнительной финансовой помощи в размере 500 миллионов долларов помощи украинскому правительству.

Это будет второй транш к объявленной военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, об этом американский президент сообщил во время обращения по Украине.

"Кроме усиления сопротивления Украины на поле боя мы также демонстрируем нашу поддержку народу Украины. Сегодня Соединенные Штаты объявляют, что мы намерены предоставить дополнительно 500 миллионов долларов прямой экономической помощи украинскому правительству. Финансирование может быть использовано Украиной для стабилизации экономики, поддержки общин, которые были опустошены российским давлением, и выплаты отважным работникам, которые продолжают предоставлять основные услуги народу Украины", — сказал Байден.

По его словам, за последние почти два месяца после вторжения России США предоставили Украине до 1 миллиарда долларов финансовой помощи.

Напомним, в этом же обращении Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, в частности, он включает тяжелое вооружение.

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