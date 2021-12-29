США увеличили поставки газа в Европу на фоне рекордного подорожания – Bloomberg

Цены на газ в Европе падали четыре дня подряд именно из-за ожиданий американских танкеров.

Соединенные Штаты на фоне рекордного подорожания газа увеличили количество танкеров, перевозящих сжиженный газ в Европу. Если к Рождеству 25 декабря танкеров было всего 15, то после стало 20.

Об этом сообщает Bloomberg.

Еще 14 американских танкеров ожидают окончательных распоряжений. В издании отмечают, что цены на газ в Европе падали четыре дня подряд именно из-за ожиданий американских поставок. Однако стоимость голубого топлива все еще в 10 раз больше, чем год назад.

Напомним, 21 декабря цена на газ обновила исторический максимум, достигнув 2224 дол. за тысячу кубометров. Во вторник, 28 декабря, цена снизилась до 1231 доллара за тысячу кубометров.

До этого самый высокий показатель в этом году был 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-час (около 2 000 долларов за тысячу кубометров). Рост стоимости связывают с заявлением МИД Германии, которое поставило под сомнение скорый запуск российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, "Газпром" не выполнил обещания об увеличении объемов газа для закачки в европейские хранилища, которые сейчас заполнены на 60%.

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