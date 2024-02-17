США впервые в истории передали Эстонии конфискованные активы РФ для помощи Украине – подробности

Деньги были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для ВПК РФ.

Соединенные штаты Америки впервые в истории передали Эстонии конфискованные российские активы, направленные на поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Так, заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности объявили о переводе $500 тысяч из конфискованных российских активов.

"Эта передача — первая в своем роде передача США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине", — заявили в министерстве.

Как рассказали в Минюсте США, эти средства были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для военной промышленности РФ.

"Сегодняшнее заявление демонстрирует твердую решимость США и наших эстонских партнеров прекратить доступ президента Путина к западным технологиям, на которые он полагается, чтобы вести незаконную войну против Украины. Этот шаг к справедливости и восстановлению прокладывает новый путь в борьбе с непрерывной жестокостью России", — прокомментировала Лиза Монако.

Напомним, в США впервые разрешили передачу Украине конфискованных активов российского олигарха.

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