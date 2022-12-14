США введут санкции против "никельного короля" России и одного из самых богатых людей планеты — WSJ

Против входящего в пятерку богатейших людей России Владимира Потанина уже в четверг, 15 декабря, планируют ввести санкции в США. Однако компания "Норникель", которая является его главным активом, от санкций не пострадает.

Об этом в среду, 14 декабря, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

По информации газеты, в санкционный список может попасть сам Потанин, состояние которого Forbes оценивает примерно в 26 миллиардов долларов, его жена Екатерина, а также принадлежащая ему яхта. Также под санкции попадут инвестиционная компания "Интеррос", контролируемая Потаниным, и приобретенный в начале этого года "Росбанк".

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Корпорация "Норильский никель" ("Норникель"), ведущий мировой производитель палладия и рафинированного никеля, которая была одним из самых больших призов в промышленном расколе постсоветских времен в 1990-х годах, под санкциями не окажется.

Санкции, очевидно, не будут введены и против приобретенного структурами Потанина "Тинькофф Банка".

Потанин не попал в списки санкций после российского вторжения в Украину в отличие от многих крупных бизнесменов. Это вызвало критику, например, со стороны находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального.

В июне санкции против Потанина ввела Великобритания с формулировкой, что "Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, покупая "Росбанк" и доли в "Тинькофф Банке" после вторжения России в Украину".

Кроме Владимира Потанина и его супруги, персональные санкции могут быть введены США в отношении нескольких членов российского правительства, добавляет Wall Street Journal.

Пока что министерство финансов США отказалось комментировать информацию.

Напомним, Великобритания 9 декабря ввела новые санкции, в том числе против чиновников России и Ирана.

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