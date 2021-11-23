США ввели новые санкции из-за "Северного потока-2": цены на газ в Европе снова пошли вверх

США ввели новые санкции из-за "Северного потока-2": цены на газ в Европе снова пошли вверх

Под американскими санкциями оказались российское судно и кипрская компания, причастные к строительству газопровода.

Во вторник, 23 ноября, после введения санкций США, направленных против российского газопровода "Северный поток-2", стоимость европейских фьючерсов на природный газ вновь возросла, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщили на сайте министерства финансов США, санкции введены в отношении компании Transadria с офисом на Кипре и ее судном Marlin, который ходит под российским флагом.

Санкции вводятся на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы". Судно Marlin участвовало в строительстве газопровода "Северный поток-2".

В Кремле назвали новые санкции "незаконными" и "неправильными".

Как сообщает Bloomberg, в тот же день эталонные европейские фьючерсы на газ выросли на 8,7% до 91,34 евро за мегаватт-час или $1096 за тысячу кубометров.

В то же время, аналитики предполагают, что новые американские санкции, вероятно, не приведут к росту фьючерсов в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее цена газа в Европе взлетела до $1046 за 1 тысячу кубометров после приостановки сертификации "Северного потока-2" немецким регулятором.

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