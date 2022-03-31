США ввели новые санкции против российского технологического сектора, связанного с изготовлением оружия

США ввели новые санкции против 13 россиян и 21 российских компаний.
Соединенные штаты Америки 31 марта ввели новые санкции против технологической отрасли России. В частности это касается компаний, которые связанные с изготовлением оружия.
Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.
Санкции касаются акционерного общества "Микрон", являющегося крупнейшим российским производителем и экспортером микроэлектроники и крупнейшим в РФ производителем микросхем. Под действие санкций также попала компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор" и компьютерная фирма T-Platforms. США ввели ограничения и против ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал". Они связаны с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования.
В общей сложности США ввели новые санкции против 13 россиян и 21 российских компаний.
Напомним, Великобритания заявила, что ввела дополнительные санкции против известных российских деятелей и военных лидеров, включая Сергея Брилева, пропагандиста, владеющего новостным каналом Russia Today.
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