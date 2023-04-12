США ввели санкции против бизнес-империи Усманова и связанного с РФ банка в Венгрии

Один из самых богатых людей России Алишер Усманов близок к президенту государства-агрессора Владимиру Путину и его прихвостню Дмитрию Медведеву.

В среду, 12 апреля, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении новых санкций против России, в основном касающихся окружения олигарха Алишера Усманова.

Об этом говорится на официальном сайте Минфина США.

В сообщении отметили, что Алишер Усманов является одним из богатейших миллиардеров России, владеющим огромными частями во многих секторах экономики, в частности в металлургии и горнодобывающей отрасли, телекоммуникациях и информационных технологиях.

"Известно, что Усманов близок к нескольким высокопоставленным российским чиновникам, включая президента России Владимира Путина, а также Дмитрия Медведева, нынешнего заместителя председателя Совета безопасности России... Сообщается, что Медведев извлек выгоду от личного пользования роскошными резиденциями, контролируемыми Усмановым", — говорится в сообщении.

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Под санкции попали многочисленные топ-менеджеры Усманова вместе со связанными компаниями, в том числе опекун его траста, гражданин Кипра Деметриос Сергидес и его пасынок, гражданин Германии и РФ Натан Винер.

Помимо окружения Усманова под ограничения попал ряд посредников из Турции, Гонконга и ОАЭ, которые помогают России импортировать в обход санкций электронику (Azu International, Dexias Türkiye, Hulm Al Sahra), квадрокоптеры (Aeromotus) и другие иностранные товары (King-Pai) для оборонной индустрии.

Санкции также применены в отношении зарегистрированного в Венгрии Международного инвестиционного банка (МИБ).

"Присутствие МИБ в Будапеште позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для злонамеренной деятельности Кремля в Центральной Европе и на Западных Балканах и может служить механизмом для коррупции и незаконного финансирования, включая нарушение санкций. Правительство России готово выделить дополнительные ресурсы, включая гарантии и субсидии правительства России, чтобы спасти банк от угрожающего дефолта”, — говорится в сообщении.

В Минфине США отметили, что после вторжения России в Украину в феврале 2022 года свое участие в МИБ прекратили Болгария, Чехия, Румыния и Словакия.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 апреля США могут ввести санкции против венгерских "влиятельных граждан".

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