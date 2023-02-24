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США ввели санкции против компаний во всем мире, помогающих России вести войну

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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США ввели санкции против компаний во всем мире, помогающих России вести войну

Фото: ТСН.ua

Ограничения применены более чем к 200 физическим и юридическим лицам как в России, так и в странах Европы, Азии и Ближнего Востока.

В пятницу, 24 февраля, Министерство финансов США заявило, что применило "одну из наиболее значимых санкций", чтобы подавить тех, кто помогает Москве в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Под ударом американских санкций оказались предприятия российского металлургического и горнодобывающего сектора, финансовые учреждения РФ, а также отдельные лица и компании по всему миру, помогающие Москве избежать действующих санкций, "включая торговлю оружием и незаконное финансирование".

Санкции Министерства финансов США применены в координации с Большой семеркой (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) к 22 физическим лицам и 83 организациям.

Кроме того, ряд действий по экспортному контролю применен к почти 90 российским компаниям и компаниям третьих стран, среди которых — Китай.

Напомним, в годовщину вторжения РФ в Украину Великобритания ввела санкции в отношении 92 физических и юридических лиц России, в том числе связанных с "Росатомом". Под санкции также попали близкие союзники Путина, среди которых бывший начальник Службы безопасности и генеральный директор "Северного потока-2".

Новая Зеландия также применила еще больше санкций против государства-агрессоры.

Ранее, в среду, 22 февраля, послы ЕС обсуждали 10-й пакет санкций против России, но не смогли прийти к единому консенсусу по согласованию санкций против страны-агрессорки.

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Дата публикации
Просмотры
670
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