США выделили Украине 4,5 миллиарда долларов помощи: их направят на зарплаты и пенсии

Средства США были выделены для поддержания экономической стабильности Украины.

США выделили Украине 4,5 миллиарда долларов для поддержки нашего бюджета. Эти средства будут направлены на зарплаты медикам, учителям и на пенсии.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Министр финансов США Джанет Л. Еллен объяснила, что они выделили Украине 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки.

"Эти средства начнут выплачиваться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны России путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также социальную помощь для пожилых людей и уязвимых категорий населения", – рассказала Джанет Л. Еллен.

В США также призвали других западных партнеров выделять Украине финансовую помощь.

Поддержка Украины западными партнерами

Украина просит у Европейского союза выделить 18 миллиардов евро кредитами и грантами на зарплаты и пенсии украинцам. Пока там решают, как это сделать.

Всемирный банк сообщил, что выделил дополнительные 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах, вызванных полномасштабным вторжением России и продолжающейся войной.

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