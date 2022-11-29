США выделили Украине 53 млн долларов на восстановление энергетики: что за эти деньги приобретут

Оборудование будет доставлено в экранном режиме.

США выделили Украине 53 млн. долларов на восстановление энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов со стороны России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.

Украине выделили средства на закупку оборудования для возобновления электроснабжения. Его должны в срочном порядке доставить в Украину. В США подчеркнули, что это поможет украинцам пережить тяжелую зиму.

Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры

Российские террористы от 10 октября наносят массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Только 23 ноября оккупанты выпустили по нашему государству 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Из-за ракетных обстрелов в Украине возникли проблемы с электроснабжением. Украинцы вынуждены часами сидеть без света. По данным разведки, российские террористы продолжат атаковать нашу энергетическую инфраструктуру.

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